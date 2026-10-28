Erzurum Valiliği ilk ve tek kayakla atlama tesisinin pistlerini ahşapla yeniliyor

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Erzurum'un simgelerinden biri olan ve Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama tesisi unvanını taşıyan komplekste, Erzurum Valiliği koordinesinde yürütülen yenileme ve modernizasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentin kış turizmi ve spor altyapısını güçlendirecek dev projeye ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Tesisin hem ulusal hem de uluslararası kış sporları alanında zirveye taşınmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü aktarıldı.

Beton Pistler Ahşap Sistemle Yenileniyor

Yenileme çalışmaları kapsamında, atlama rampaları modern teknolojiyle entegre edilerek tamamen modernize ediliyor. Mevcut beton pistler, sporcu sağlığı ve performansına daha uygun, dayanıklı ahşap sistemlerle yenilenirken; komplekste yer alan sporcu evleri de modern yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

Hedef: 12 Ay Kesintisiz Spor ve Yeni Şampiyonlar

Geleceğin şampiyonlarını Erzurum'da yetiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Valilik, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile entegre şekilde yürütülen projeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz; yılın 12 ayı kesintisiz antrenman imkanı sağlayarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası kış sporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek ve uluslararası başarılara ulaşmak için spor altyapımızı güçlendirmeye, spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz."

Kış sporlarının kalbi konumundaki tesisin, modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından uluslararası organizasyonlara ve profesyonel sporcuların kamplarına ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı