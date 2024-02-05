Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni Ziyaret Etti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen 'Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri çerçevesinde, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Teknoloji Merkezi ziyaret etti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ne giden ETSO Meclis üyelerine ve diğer oda/borsaların meclis üyelerine, üniversiteyle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi Yöneticisi Yücel Sabit Helimoğlu tarafından 'Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (TOBB ETÜ Hidro)' başta olmak üzere Teknoloji Merkezindeki farklı birimler gezdirilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

ETSO heyeti, Teknoloji Merkezi'ndeki ziyaretin ardından yeniden TOBB Konferans Salonu'ndaki seminer programına katılım sağladı. Seminerlerin son gün programında, Prof. Dr. Fatih Büyükserin 'TOBB ETÜ', Coşkun Cangöz 'TEPAV', Adnan Erbaş 'İş Hayatında İletişim', Noyan Ciritoğlu 'TOBB Ticaret Merkezi', Kayhan Ünal 'TMO-TOBB LİDAŞ / TÜRİB / Merkez ÜPAK / Bölgesel ÜPAK', Dr. Onur Yüksel 'TOBB UYUM', İbrahim Bayar 'TOBB Tahkim', Yasemin Sezer 'MEYBEM' ve Özge Demir Kuzucu 'KGF' konulu sunum yaptılar. - ERZURUM