Erzurum Kız Yurdu Voleybol Takımı, YURTLİG Bölge İkincisi Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Giresun'da düzenlenen YURTLİG Kadınlar Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları sona erdi. Erzurum'u temsilen Giresun'a giden Antrenör Hilal Kaya yönetiminde ki Erzurum Kız Yurdu Voleybol takımı bölge ikincisi oldu.

Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Ordu, Artvin, Erzincan, Tokat ve Erzurum'un da içinde bulunduğu 10 il Giresun'da YURTLİG Bölge Şampiyonasında mücadele etti.

Yarı finalde Gümüşhane'yle yaptığı maçı kazanan Erzurum ekibi finalde Trabzon'la karşılaştı. Grup müsabakalarını 2. Olarak tamamlayan Erzurum Kız Yurdu şampiyonluğu kıl payı Trabzon'a kaptırdı.

Kafile Başkanı olarak Yurt Müdürü Vedat Engin'in Erzurum Kız Yurdu'nda Voleybol antrenörü olarak Hilal Kaya yer aldı. Yurt personeli Fatma Bozteke'nin görev aldığı Erzurum Kız Yurdu Voleybol takımında sporcu olarak Berna İnal, Ezgi Alan, Funda Gül, Gülperi Erboğa, Hazal Atalay, Hilal keleş, sevgi Sevim, Aleyna yıldırım, Ayça güzel ve Seher Tülay Kılıç yer aldı. Erzurum'un sultanları oynadıklarını güzel voleybolla göz doldururken, alkış aldılar.

Erzurum Kız Yurdu'nun antrenörü olarak görev yapan Hilal Kaya, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Destek Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar'a teşekkür etti. Kaya, "İnşallah, yeni sezonda YURTLİG'de Türkiye finali oynarız" dedi. - ERZURUM