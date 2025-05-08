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Erzurum GSİM Antrenörleri Bilgi Yarışmasında Yarıştı

Erzurum GSİM Antrenörleri Bilgi Yarışmasında Yarıştı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenörleri için düzenlediği Kahoot Bilgi Yarışmasında branşlarına özgü sorular sordu. Doğru yanıt veren antrenörler ödüllendirildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilklere imza atamla devam ediyor. Spor Hizmetlerinde, il karnesinde zirveye yol alan Erzurum GSİM bu kez antrenörlerini Kahoot Bilgi Yarışmasına tabi tuttu. Yarışmada sorulara doğru cevap veren antrenörler ödüllendirildi.

Erzurum GSİM Antrenörleri sadece sahada değil masada da bilgilerini yarıştırdı. Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirilen Kahoot Bilgi yarışması çekişmeli geçti. GSİM Sporcu Kamp Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen Bilgi Yarışmasında antrenörler branşlarında sorulan sorulara doğru yanıt vermek için ter döktü.

Branşlara özgü sorular soruldu

KEM'de yapılan Kahoot Bilgi yarışmasında antrenörlere spor branşlarına özgü soruların yanı sıra sporcu beslenmeleri, antrenman bilgisi ve genel kültür olmak üzere 15'er tane soru soruldu. Soruları doğru yanıtlayan antrenörlere hediye verildi.

Yapılan yarışmada sorulara doğru yanıt veren antrenörlerden Cengizhan Dönmez ve Muhammed İrfan Çintimar ödüllendirildi.

Spor Şube Müdürü Ömer Karslı, Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya ve Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İkram Sönmez'in de izlediği yarışmada sporculara hediyelerini takdim eden Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "GSİM olarak İl Müdürü Levent Çakmur öncülüğünde ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Hedefimiz spor hizmetlerinde Türkiye bir numarası olmak. Bunun için çalışıyoruz. Antrenörlerimizle değerlendirme toplantılarının yanı sıra, bu tür bilgi yarışmalarıyla da onların bilgilerini taze tutuyoruz. Başarılı olan tüm antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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