Erzurum GSİM sporda ve gençlik hizmetlerinde 2026'ya zirvede giriyor

Aylardır sporda ve gençlik hizmetlerinde il karnesinde birinciliğini koruyan Erzurum GSİM 2026'ya zirvede giriyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Başarılarımız 2026 yılında da devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Erzurum GSİM aylardır sporda ve gençlik hizmetlerinde birinci sıradaki yerini korurken, 2026'ya sporda ve gençlik hizmetlerinde zirvede girmenin mutluluğunu yaşıyor. Yurt ve Eğitimde de Erzurum GSİM yükselişe geçti. 2026'ya Erzurum'un sporda ve gençlik hizmetlerinde birinci sırada girmesi Dadaşların göğsünü kabarttı.

Tesislerdeki doluluk oranı yüz güldürdü

Erzurum GSİM tesis doluluk oranında da Türkiye'nin önde gelen illerinden biri durumunda. 2025 Aralık ayının son haftasında Erzurum GSİM'nin spor tesislerine 72 bin 198 kişi giriş yaptı. Spor salonları, buz tesisleri ve gençlik merkezlerindeki doluluk oranı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile kurmaylarının yüzünü güldürdü.

Çakmur: 2026 yılında da Erzurum için çalışacağız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak spor hizmetlerinde ve gençlik hizmetlerinde aylardır il karnesinde ilk sırada olmanın gururunu yaşadıklarını ve 2026 yılına zirvede girmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Çakmur, bunu ekip ruhu ile başardıklarını söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu başarının özveri, gayret ve fedakarlığın eseri olduğunu ifade ederek, "2025 yılında Erzurum GSİM olarak birlikte çalıştık, gayret ettik. Fedakarlık yaptık ve başardık. İl karnesinde sporda ve gençlik hizmetlerinde 2025'in son ayı olan Aralık ayında da Türkiye birinciliğimizi koruduk. Zirveye ulaşmak için çok çalıştık, uğraştık başarılı olduk, şimdi de zirvenin kalıcısı olmaya devam ediyoruz. 2025'te ele geçirdiğimiz Zirveyi artık bırakmamak içinde çalışıyoruz. İnşallah 2026 yılında da başarımız devam edecek. Erzurum için çalışacağız. Yurt hizmetlerinde ve eğitim faaliyetlerinde yükselişteyiz. Bu iki dalda da Türkiye'de ilk onda yer almak için mücadelemiz ve çalışmamız sürecek" dedi.

İlçelerde de kurumsal kimliğe büründük

Erzurum GSİM olarak Karayazı ve Karaçoban dışında tüm ilçelerde 2025 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile AK Parti Erzurum Milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanını Av. İbrahim Küçükoğlu'nun destekleriyle ilçe müdürlerinin atandığını belirten Çakmur, elde edilen bu başarının, ekip çalışmasının, özverinin ve planlı çalışmanın bir ürünü olduğunun altını çizdi.

Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Tüm birim müdürlüklerimizle birlikte gençlerimize, sporcularımıza ve halkımıza en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Erzurum'un potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm personelimize ve gönüllü destekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM