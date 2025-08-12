Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur Tadilat Çalışmalarını Yerinde İnceliyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'nın hibrit çim zeminine geçişinin ardından, kayakla atlama kuleleri ve yurtlardaki tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kazım Karabekir Stadı'nın hibrit çim zemininin hizmete girmesinin ardından diğer tesislerde ve yurtlardaki tadilat çalışmalarını yerinde inceliyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İm Müdürü Levent Çakmur, adeta 7/24 mesai yapıyor. Kazım Karabekir Stadı zeminin 2 ay gibi kısa bir sürede hibrit zemine dönüşmesinde önemli rol oynayan ve adeta Kazım Karabekir Stadı'nda karargah kuran Çakmur, şimdi de kayakla atlama kuleleri, TOHM merkezi ve yurtlarda yapılan tadilat çalışmalarına odaklandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, tadilat çalışmaları devam eden Kayakla atlama rampaları, TOHM Merkezi ile GSB Öğrenci Yurtlarında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında görevlilerden ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. - ERZURUM

