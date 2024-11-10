Üye Girişi
Haberler

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Play-off Hedefinde İlerliyor

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Play-off Hedefinde İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, TVF 2. lig 5. grupta Batman Kozluk Spor Voleybol Kulübü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Antrenör Mehmet Kırık, her maça final heyecanıyla çıktıklarını belirtti.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü emin adımlarla Play-off yolunda ilerliyor.

TVF 2.lig 5.gruota mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü bu hafta Batman Kozluk Spor Voleybol Kulübü ile karşılaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada ilk sete fırtına gibi giren ev sahibi ekip 1.sette rakibine 25 - 16 ile üstünlük sağladı. 2.set ise karşılıklı sayılarla başladı. Zorlu geçen sette yine ev sahibi ekip 25 - 20 ile kazandı. 3.sette oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi 25 - 12 gibi bir üstünlük sağlayarak hem seti hem de maçı kazanmayı başardı.

Antrenör Mehmet Kırık maç sonrası yaptığı açıklamada "Her maç zor ve her rakibe karşı ayrı bir taktik ve oyun anlayışı ile çıkıyoruz. Ayrıca hedefimiz doğrultusunda yine her müsabakaya final heyecanıyla çıkıyoruz. Hedefimiz tabi ki öncelikle play-off ve Allah nasip ederse bir üst lige çıkmak. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

2.lig 5. grupta mücadele eden Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü 6.macında 6.galibiyeti alarak grup liderliğini sürdürdü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı

Milyonların kilitlendiği Erdoğan başkanlığındaki zirve başladı

 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi

Tepkilerin odağındaki belediyeden 10 Kasım ayıbına ilişkin açıklama

 Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
Canlı anlatım! RAMS Park'ta maç golle başladı

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray- Samsunspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Samsunspor maç özeti! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? CANLI İZLE MAÇ İZLE! Galatasaray-Samsunspor maçı canlı yayın bilgileri ve Bein Sport canlı nasıl izlenir? Galatasaray-Samsunspor maçı ilk 11'ler açıklandı! Galatasaray-Samsunspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Samsunspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.