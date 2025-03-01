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Erzurum FIS Dünya Snowboard Kupası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Erzurum FIS Dünya Snowboard Kupası'na Ev Sahipliği Yapıyor
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti organizasyonları çerçevesinde, 19 ülkeden 175 sporcunun katıldığı FIS Dünya Snowboard Kupası başladı. Yarışlar, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde gerçekleşiyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti Organizasyonları kapsamında, Erzurum FIS Dünya Snowboard Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

Bugün başlayan ve iki gün devam edecek olan yarışmaya 19 ülkeden 175 sporcu katılıyor. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'nde gerçekleşecek olan yarışlar, hem sporcular hem de kış turizmi tutkunları için büyük bir heyecan yaşatıyor.

Avustralya, Avusturya, Japonya, İsviçre, Letonya, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Kanada, Ukrayna, İtalya, Çin, Hollanda, İspanya, Fransa, Çekya, Estonya ve Romanya'dan sporcuların katıldığı ilk gün yarışlarında sporcuların performansı beğeni topladı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yarışları izleyen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, FIS Dünya Snowboard Kupası heyecanına Erzurum'da ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, 2025 Erzurum Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti Organizasyonları kapsamında bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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