Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kamu Spor Oyunları'nda çifte şampiyon oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda Erzurum Emniyet Müdürlüğü rüzgarı esti. Turnuvada mücadele eden Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımları, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonluğunu elde etti.

Kamu kurumları arasındaki bağları güçlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Erzurum Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan her iki takım da sahada gösterdikleri üstün performansla turnuvaya damga vurdu. Zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün zirvesine çıkan voleybol ve basketbol takımları, Erzurum'u Bölge Turnuvası'nda temsil etmeye hak kazandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, elde edilen bu çifte zaferin ardından yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda mücadele eden Erkek Voleybol ve Erkek Basketbol takımlarımız, rakiplerini geride bırakarak il şampiyonu olmuştur. İl şampiyonluğu elde ederek bizleri gururlandıran takımlarımız, Bölge Turnuvası'nda ilimizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Takımlarımızı tebrik ediyor, bölge müsabakalarında başarılar diliyoruz."

İl şampiyonu olarak Erzurum'u gururlandıran emniyet teşkilatı sporcuları, gözünü şimdi Bölge Turnuvası'nda elde edilecek yeni zaferlere dikti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı