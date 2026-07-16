Dönmez, spordaki başarıyı anlattı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Çanakkale'de düzenlenen seminerde aylardır GSB İl Karnesinde zirvede yer almanın kriterleri hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.

Çanakkale Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde düzenlenen seminerde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, sporda elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Çanakkale'de düzenlenen 'Antrenör Usul ve Esasları Değerlendirme Toplantısı'na, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü temsilen Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar Elen ve Sicil Lisans Birimi Koordinatörü Ramis Başkaya katılım sağladı.

Erzurum'un spordaki vizyonunu seminere taşıdı

Çanakkale Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde düzenlenen Antrenör Usul ve Esasları Değerlendirme Toplantısı'nda söz alan Erzurum GSİM Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, şehirde son dönemde yenilenen spor tesislerinin yanı sıra uygulamaya aldıkları Antrenör ve Uzman Takip Modeli ile Dadaşlar diyarının spor alanındaki vizyonu ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında kapsamlı bir anlatım gerçekleştirdi. Değerlendirme toplantısında Erzurum'un güçlü spor altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir başarı odaklı çalışmaları katılımcılarla paylaşılırken, ilimizin Türk sporuna katkı sağlayacak projeleri de değerlendirildi.

Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Erzurum GSİM olarak, İl Müdürümüz Levent Çakmur öncülüğünde sporun her alanında kaliteyi artırmaya, sporcularımızı en iyi şartlarda yetiştirmeye ve geleceğin şampiyonlarını ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tek hedefimiz ve gayemiz Türkiye ve Erzurum adına olimpiyatlara gidecek ve orada kürsüyü kovalayacak sporcular yetiştirmek. Öncelikli hedefimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları, İnşallah o olimpiyatlara Damla Köse ile gideceğiz ve madalya kovalayacağız. 2030'da Fransa'da Furkan Akar ile sürat pateninde başarımızı madalya ile taçlandırıp, ardından 2034 olimpiyatları için yeni Furkan Akar'lar yetiştirmek için kolları sıvayacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı