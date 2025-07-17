Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Çalışmaları Başladı

Erzurum'daki Kayakla Atlama Kulelerinde Ahşap Pist Çalışmaları Başladı
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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatına yönelik ahşap pist çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yeni pistin onarım maliyetlerini uzun vadede düşüreceği belirtildi.

Türkiye'de tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde zemin tadilatı sonrası ahşap pist çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kayakla atlama kulelerindeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre Çakmur, müteahhit firma yetkililerinden ve görevli kurum personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmur, kulelerin iki büyük rampadaki aşınmalar nedeniyle 2020 yılından bu yana atlayışa kapalı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kayak Federasyonunun teknik kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu büyük kulelerdeki pistler kapalıydı. Şu anki çalışmamızla beton zeminlerin maliyet ve bakım açısından yüksek olmasından dolayı bu dönüşümü başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar çelik konstrüksiyonların onarımı ve beton kısımlarının sökülmesiyle pistler yeniden hazır hale getirilecek. Ahşap zeminle metrekareye düşen yük, 250 kilodan 50 kiloya düşecek. Bu da onarım maliyetlerini uzun vadede düşürecek. Ayrıca K125 ve K95 kulelerinin soğutma sistemleri de değişecek."

Çakmur, TOHM Hazırlık Merkezi'nde de modernizasyon çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Spor
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