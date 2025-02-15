Erzurum'da ÜNİLİG Kar Voleybolu Şampiyonları Belli Oldu
Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu turnuvasının şampiyonları açıklandı. Kadınlarda Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi; erkeklerde ise Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi dereceye girdi. Ödüller, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından takdim edildi.
Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu şampiyonları belli oldu.
ÜNİLİG Kar Voleybolu müsabakalarında şampiyonlar belli oldu! Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlar şöyle: Kadınlar: Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi Erkekler: Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi
Dereceye giren takımların madalya ve kupaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un katılımıyla takdim edildi. Şampiyonları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz - ERZURUM