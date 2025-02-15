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Erzurum'da ÜNİLİG Kar Voleybolu Şampiyonları Belli Oldu

Erzurum'da ÜNİLİG Kar Voleybolu Şampiyonları Belli Oldu
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Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu turnuvasının şampiyonları açıklandı. Kadınlarda Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi; erkeklerde ise Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi dereceye girdi. Ödüller, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur tarafından takdim edildi.

Erzurum'da düzenlenen ÜNİLİG Kar Voleybolu şampiyonları belli oldu.

ÜNİLİG Kar Voleybolu müsabakalarında şampiyonlar belli oldu! Büyük bir heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren takımlar şöyle: Kadınlar: Atılım Üniversitesi, Kent Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi Erkekler: Erciyes Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi

Dereceye giren takımların madalya ve kupaları, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un katılımıyla takdim edildi. Şampiyonları tebrik eder, başarılarının devamını dileriz - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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