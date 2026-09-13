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Erzurum'da "Palandöken MTB Cup Series" yarışları tamamlandı

Erzurum'da 'Palandöken MTB Cup Series' yarışları tamamlandı
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- Organizasyona 7 ülkeden 400 sporcu katıldı

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Palandöken MTB Cup Series" yarışları sona erdi.

Palandöken Dağı'nda oluşturulan parkurlarda, Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisiklet Yarışı Palandöken MTB Cup Class 1'in son gününde sporcular, dereceye girmek için ter döktü.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AA muhabirine, bugünkü parkurun 3,2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek "Zorlu bir parkur, her sene olduğu gibi Palandöken yine sporcuları zorladı. Biraz tekniğin ve rakımın yüksek olduğu bir yarış atmosferi geçti. 54 ilden ve 7 ülkeden gelen sporcularımız yarışa katıldı. Burada uluslararası yarışımızda elit erkeklerde Emre Yavuz sporcumuz ülkemizi temsilen yarıştı ve 3. olarak yarışı tamamladı. Yurt dışındaki yarışmacılarımızın dört gözle beklediği bir yarıştı. 6 yıldır gerçekleştiriyoruz, artık geleneksel hale geldi." diye konuştu.

Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 7. Etap Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Elit Erkekler

1- Oleksandr Hudyma (Ukrayna)

2- Dmytro Titarenko (Ukrayna)

3- Emre Yavuz (Türkiye)

Elit Kadınlar

1- Tatiana Saitarova (Bireysel - Rusya)

2- Maria Sherstiuk (Ukrayna)

3- Iryna Shymanska (Ukrayna)

Genç Erkekler

1- Bogdan Lukhmanov (Kazakistan)

2- Eren Gecim (Türkiye)

3- Klimentiy Kim (Kazakistan)

Genç Kadınlar

1- Polina Timoshenko (Bireysel - Rusya)

2- Nazife Tuncel (Türkiye)

3- Sofiya Mamayeva (Kazakistan)

Kaynak: AA
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