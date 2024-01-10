Erzurum'da Okul Sporları Taekwondo Müsabakalarında Oltulu Sporcular Başarı Kazandı

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları Taekwondo müsabakalarında Oltulu Taekwondocular önemli bir başarıya imza attı.

Müsabakalarda 54 kiloda Oltu'dan Semanur Duran 1. olurken, 52 kiloda yine Oltu'dan Azra Çakmak 2. olmayı başardı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi tarafından Tekvando İl Birinciliği turnuvası gerçekleştirildi. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Birimi tarafından gerçekleştirilen Tekvando İl Birinciliği turnuvasında Oltulu tekvandocular birincilik ve ikincilik alarak Oltu'yu başarı ile temsil ettiler. Dereceye giren tekvandoculara komite tarafından madalyaları takdim edilirken, Oltu'ya dönen sporcuları bu kez Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ömer Bektaş ödüllendirdi. - ERZURUM