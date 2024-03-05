Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Curling Erkekler Müsabakaları Başladı
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda curling erkekler müsabakaları başladı. Türkiye, ilk maçında Polonya'ya mağlup oldu.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) curling erkekler müsabakaları başladı.
Erzurum Curling Salonu ve Sürat Pateni Salonu'nda, Türkiye- Polonya, Macaristan-Güney Kore, İsviçre-Çin ve Ukrayna-İtalya karşılaşmaları yapıldı.
Türkiye, ilk maçında Polonya'ya 17-3 mağlup oldu.
Müsabakalar yarın devam edecek.