Palandöken Kayak Merkezi, Snowbike Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan ve ilk kez organize edilecek Snowbike Türkiye Şampiyonası'nı 17-18 Ocak tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenleyecek. Etkinliğin, genç sporcular için zorlu bir rekabet ortamı sunması bekleniyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonnun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan ve ilk kez organize edilecek Snowbike Türkiye Şampiyonası, 17–18 Ocak tarihlerinde Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, snowbikenin kış sporlarının yükselen branşları arasında yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası standartlara sahip altyapısı ve ev sahipliği yapığı büyük organizasyonlarla öne çıkan Palandöken Kayak Merkezi, Snowbike Türkiye Şampiyonası ile birlikte bisiklet sporunda da yeni bir merkez olma yolunda önemli bir adım atıyor. Erzurum'un yüksek rakımı ve zorlu doğal koşullarıyla dikkat çeken Palandöken'de düzenlenecek yarışlar, snowbike branşının teknik yapısını ön plana çıkarırken, sporcular için üst düzey bir rekabet ortamı sunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Spor Toto, Ejder3200 ve Palandöken Kayak Merkezi'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Snowbike Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu da pekiştirmeyi hedefliyor."

Açıklamada, organizasyonun 17–18 Ocak'ta düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
