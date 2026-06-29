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GSB'den davet: "Okullar bitti haydi çocuklar spora"

GSB'den davet: 'Okullar bitti haydi çocuklar spora'
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla düzenlediği Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri, 30 Haziran 2026'da Erzurum Yakutiye'de açılıyor. 29 branşta 20 bin öğrenciye 200 antrenör eşliğinde ücretsiz spor kursu verilecek.

'Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla, GSB Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor merkezleri açılışı 30 Haziran 2026 Salı günü (yarın) Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak.

'Yaza Hareketli Giriyoruz' sloganıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) geleneksel Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri 30 Haziran 2026 Salı günü (yarın) Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak açılış törenleriyle başlayacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan Ücretsiz Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Merkezleri açılış törenleri 30 Haziran 2026 Salı günü saat 13.00'da Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılacak. Protokolün yanı sıra, Sporcu, antrenör ve velilerin katılacağı açılış programında spor gösterileri, ışık gösterileri ve DJ performansı yapılacak.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu yaz tatilinde 29 ayrı spor branşında 20 bin öğrenciye 200 antren antrenör ile spor kursu hizmeti vermeyi planlıyor. Yaz ve kış sporlarında düzenlenecek olan ücretsiz yaz spor okullarının büyük bir ilgi göstermesi bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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