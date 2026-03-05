Haberler

FIS SBX Snowboard Dünya Kupası'na doğru

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde, 15 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla SBX Snowboard Dünya Kupası düzenlenecek. Organizasyon, Türkiye'nin kış sporlarındaki uluslararası başarısını sergileyecek.

Erzurum'da, 15 farklı ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla FIS SBX Snowboard Dünya Kupası düzenlenecek.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonda Palandöken'in Türkiye'nin kış sporlarındaki yükselen ivmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, organizasyonla ilgili Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kentte dünyanın en yetenekli sporcularının mücadele edeceğini belirterek, yarışlar sayesinde Erzurum'un misafirperverliğini ve Türkiye'nin organizasyon gücünü dünyana duyuran vitrin olacağını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de büyük bir organizasyonun Palandöken'de gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadığı söyledi.

Sekmen, dünyanın en prestijli snowboard organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "SBX World Cup 2026'ya ev sahipliği yapmanın heyecanını ve onurunu yaşıyoruz. Bu organizasyon Erzurum'un uluslararası spor arenasındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyacaktır." dedi.

Organizasyonun sadece bir yarışma olmadığını ifade eden Sekmen, "Bu organizasyon Erzurum'un, Türkiye'nin ve kış sporları alanındaki potansiyelimizin dünyaya gösterildiği büyük bir vitrin niteliğindedir. Palandöken'in eşsiz doğası, güçlü altyapısı ve uluslararası standartlara sahip pistleri sayesinde dünyanın dört bir yanından sporcular Erzurum'da buluşmaktadır. Sporcular, teknik ekipler, antrenörler ve organizasyon ekiplerinden oluşan bu geniş katılım Erzurum'un uluslararası spor dünyasındaki yerini bir kez daha güçlendirmektedir." diye konuştu.

Sekmen, "SBX World Cup organizasyonunun Palandöken'de ikinci kez düzenleniyor olması da ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Uluslararası spor organizasyonlarında sürdürülebilirlik ve güven son derece önemlidir. Bir organizasyonun tekrar aynı merkezde yapılması, o merkezin uluslararası standartları karşıladığının ve organizasyon başarısının kabul edildiğinin en güçlü göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Şahin ise organizasyonu snowboard ailesinin yakından takip ettiğini ve kış sporları açısından dünyanın en prestijli yarışlarından olduğunu anlatarak, "Geçen yıl ilkini yaptık bu yıl ise ikincisini yapmak için buradayız. Toplam 15 ülkemiz katılıyor ve 300 kişiyi misafir edeceğiz. Yurt dışından 150 sporcumuz yarışacak. Dünyanın snowboard alanında en iyi sporcuları yine bu yarışta piste çıkacak. Hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Uluslararası Kayak Federasyonu Yarış Direktörü Uwe Beier de bir konuşma yaparak teknik konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Yarın başlayacak organizasyon, 8 Mart'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç

İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin