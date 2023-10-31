Erzurum'da çocuklara yönelik tekvando eğitimi büyük ilgi görüyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği çocuklara yönelik tekvando eğitimi projesi büyük ilgi görüyor. Proje kapsamında 180 çocuğa gruplar halinde tekvando eğitimi veriliyor. Eğitim ile çocuklara sadece spor becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, özsaygı ve disiplin kazandırıyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği çocuklara yönelik tekvando eğitimi projesi büyük ilgi görüyor.

Tekvando antrenörü Önder Özdemir tarafından Uzundere Gençlik Merkezi'nde yönetilen projede 180 çocuk, tekvando becerilerini geliştiriyor. Eğitim gruplar halinde verilirken, katılımcılara fiziksel sağlıklarını koruma, özsaygıyı artırma ve disiplin kazanma fırsatı sunuluyor. Ayrıca bu eğitim, çocukların dijital bağımlılığa karşı direnç geliştirmelerine ve sporun olumlu etkilerini deneyimlemelerine yardımcı oluyor. Uzundere ilçesi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme yolunda önemli bir adım atıyor ve çocuklara sağlıklı bir gelecek sunuyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği özel proje büyük ilgi topluyor. Başlatılan bu proje, çocuklara tekvando eğitimi sunarak hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Proje kapsamında 180 çocuğa gruplar halinde tekvando eğitimi veriliyor. Eğitim ile çocuklara sadece spor becerileri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, özsaygı ve disiplin kazandırıyor.

Tekvando, dijital bağımlılığa karşı etkili bir çözüm sunuyor. Çocuklar, ekranların esaretinden kurtulup fiziksel aktiviteyle meşgul olmanın tadını çıkarıyorlar. Bu eğitim, aynı zamanda dijital dünyanın cazibesine karşı direnç geliştirme konusunda da yardımcı oluyor. Uzundere ilçesi, bu projenin geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için kritik bir adım olduğunun farkında. Çocuklara sağlıklı bir gelecek sunmak ve onları disiplinle yetiştirerek topluma olumlu katkılarda bulunmak amacıyla bu eğitim programına destek veriyor. Uzundere ilçesinde başlatılan bu projenin, çocukların gelecekteki başarılarına katkı sağlaması ve onları dijital bağımlılığın tuzaklarından koruması bekleniyor. Bu inisiyatif, umut vaat eden genç sporcuların yetişmesine yardımcı olurken, aynı zamanda sağlıklı bir nesil yetiştirme hedefini destekliyor. - ERZURUM