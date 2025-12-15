Haberler

Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları sona erdi

Erzurum'da Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları'nda Atatürk Üniversitesi, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde şampiyon oldu. 9 üniversiteden 222 sporcunun katıldığı organizasyon, ödül töreni ile tamamlandı.

Erzurum'da, 9 üniversiteden 222 sporcunun katılımıyla düzenlenen Buz Hokeyi Kış Spor Oyunları tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde yapılan organizasyon, Erzurum'daki 3000'lik Buz Hokeyi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

2025-2026 sezonu Ünilig Türkiye Buz Hokeyi müsabakalarına, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Erkek takımlarının final müsabakalarında Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 5-4 yenerek şampiyon oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi ise İstanbul Teknik Üniversitesi'ni 11-1, yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Kadın takımlarının final müsabakalarında da Atatürk Üniversitesi, Koç Üniversitesi'ni 5-0 yenerek şampiyonluğa uzandı. Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 8-1, yenerek üçüncü oldu.

Müsabakalar, ödül törenin ardından sona erdi.

TÜSF Buz Hokeyi Teknik Kurulu Üyesi Yunus Emre Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, final maçlarının başa baş geçtiğini ve organizasyonun ödül törenin ardından sona erdiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığını anlatan Karaca, "Organizasyona 9 erkek, 8 kadın takım katıldı. 9 üniversitenin katılımıyla 222 sporcu burada mücadele verdi. Mücadele sonucunda Atatürk Üniversitesi hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu. Kadınlarda Koç Üniversitesi ikinci olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü ve İstanbul Üniversitesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise İstanbul Üniversitesi ikinci olurken, Erzurum Teknik Üniversitesi üçüncü ve İstanbul Üniversitesi dördüncü oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif

O suçlamayı inkar etmişlerdi ama test sonuçları başka söylüyor
İçişleri Bakanlığı uyardı: Ocak ayında bu ehliyetler iptal edilecek

Ocak ayından itibaren bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık

Bir parti daha ittifaka katılabilir! Canlı yayında yeşil ışık yaktı
Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

İlçe sokaklarını tek tek gezdi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı

Güllü nasıl öldürüldü? Cinayete tanık olan isimden yeni detaylar
Sinyal tespit edilmesin diye telefonu alüminyum folyoya sardılar

Şeytanın aklına gelmez! Kurdukları düzenek polisleri dahi şaşırttı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz sonu oldu
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba

Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Çatlı göndermesi olay
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Müdürün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
title