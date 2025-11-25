Haberler

Erzurum'da Buz Hokeyi Geliştirme Projesi Başladı

Erzurum'da Buz Hokeyi Geliştirme Projesi Başladı
Güncelleme:
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 23 Nisan ve Nihat Kitapçı İlkokulları 2. sınıf öğrencileri için buz hokeyi geliştirme projesini başlattı. Eğitimler, Palandöken Buz Salonu ve Yakutiye Buz Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ders zili buzda çalacak-Buz hokeyi geliştirme projesi" başladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ders zili buzda çalacak - Buz hokeyi geliştirme projesi", Aziziye ve Palandöken ilçelerinde bulunan 23 Nisan İlkokulu ile Nihat Kitapçı İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

Proje; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Buz Hokeyi Federasyonu, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler hafta içi her gün, 10.00-11.00 ve 11.00-12.00 saatleri arasında toplam 8 seans sürecek eğitimlere katılıyor. Eğitimler, Palandöken Buz Salonu ile Yakutiye Buz Salonunda eş zamanlı olarak yürütülüyor. Projenin Aziziye bölgesi öğrenci transferini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapıyor. Palandöken bölgesi ise buz salonu yakın olduğu için yürüyerek antrenmanlara katılıyor.

Eğitim kadrosu ve uygulama düzeni

Yakutiye Buz Salonu'nda eğitimler; Ahmet Karaman, Sevilay Kesteloğlu, Abdulkerim Çintimar nezaretinde gerçekleştiriliyor. Palandöken Buz Salonu'nda ise; Yakup Arslan, Ahmet Özden, Adem Belir, Duygu Belir, Elif Çam Özden gibi deneyimli ve denetimli antrenörler görev alıyor. Toplam eğitim süreci sonunda yetenekli öğrenciler seçilerek buz hokeyi altyapı takımları oluşturulacak. Projenin AR-GE birimi sorumluluğunu ve genel koordinasyonunu, aynı zamanda Buz Hokeyi İl Temsilcisi olan Yaser Taşkesenlioğlu yürütüyor.

Erzurum buz sporlarında Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Buz sporlarında Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduklarını belirterek, başlattıkları projenin önemine değindi. Çakmur, "Erzurum, buz sporlarında Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Bu projeyle çocuklarımızı erken yaşta buz sporlarıyla tanıştırıyor, doğal yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyoruz. 23 Nisan İlkokulu ve Nihat Kitapçı İlkokulu ile başlattığımız bu çalışma; geleceğin milli sporcularının yetişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Paydaş kurumlarımıza, antrenörlerimize ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Haberler.com
