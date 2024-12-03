Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi

Türkiye'nin 12 gündür takip ettiği davada 10 isme daha tutuklama talebi

 Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı

Kürsüde eline verilen kağıdı kameralar önünde yırttı

 Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü

Sınırımızı kan gölüne çeviren savaştan en net görüntü
Türkiye'ye göç dalgası konuşulurken Hatay sınırında Suriyeliler memleketlerine dönüyor

Türkiye'ye yeni göç dalgası konuşulurken şaşırtan görüntü

Erzurum'da Başarılı Short Trackçıları Ödüllendirildi

Erzurum'da Başarılı Short Trackçıları Ödüllendirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı olan Nenehatun, Ejder ve Sevgi Spor Kulübü short trackçılarını ödüllendirerek başarılarını kutladı. Kulüp başkanları ve antrenörler, Erzurum'un spor gücüne vurgu yaptı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı olan Nenehatun Spor Kulübü, Ejder Spor Kulübü ve Sevgi Spor Kulübü Short trackçılarını ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, başarılı short trackçıları ödüllendirdi.

Nenehatun Spor Kulübü, Ejder Spor Kulübü ve Sevgi Spor Kulübü Short trackçıları ve kulüp yöneticileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti.

Üç kulübün sporcuları, ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettikleri derecelerin sevincini Çakmur ile paylaştılar. Aynı zamanda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Ejder Spor Başkanı Özcan Işık, Sevgi Spor Başkanı Naci Korucu ile Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz'in de yer aldığı ziyarette, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Kaçmaz da ziyarete iştirak etti. Üç kulübün sporcularını ve antrenörlerini tebrik eden Çakmur, sporcuları ve antrenörleri ödüllendirdi.

Antrenörler Betül Yerdelen Dengiz, Önder Arslan ve Nurdan Önalan yönetiminde Nenehatun, Sevgi Spor ve Ejder Spor Kulübü sporcularının ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettikleri derecelerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Çakmur, "Diğer kulüplerimizde de çok başarılı sporcular var. Erzurum short trackta ülkemizin adeta bir çekim gücü olmuştur" diye konuştu.

Hepimizin gayesi Erzurum ve Türk sporu

Ejder Spor Başkanı Özcan Işık, Sevgi Spor Başkanı Naci Korucu ile Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz de destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u teşekkür ederek, "Hepimizin gayesi Erzurum ve Türk sporuna hizmet etmektir. Bunun için çalışıyoruz. 2011 UNIVERSİADE ile birlikte Erzurum'da hayatımıza giren short tackta ilimiz ve ülkemiz adına önemli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadık. Şimdi de alttan bu çocuklar gibi başarılı bir jenerasyon geliyor. İnşallah bunların arasından yeni Furkan Akar'lar çıkacak" diye konuştular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Antrenörler Betül Yerdelen Dengiz, Önder Arslan ve Nurdan Önalan ile sporculara hediye verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kırmızı bültenle aranıyordu, Türkiye'de yakalandı
img

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
img

Balkan ülkesinin lideri Türkiye'ye övgüler dizdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Memur ve emekli zam oranı 2025 ne kadar olacak? Salı hangi diziler var? 3 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Aralık günün maçları nereden izlenir? Belgrad Ormanı imara açılıyor iddiası doğru mu? DMM açıkladı 4 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Başak, İkizler, Balık burcu yorumu! 4 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.