Erzurum, Atlı Cirit Mavi Grup Yarı Finalinde Finale Yükseldi

Türkiye Atlı Cirit Federasyonu Mavi Grup Yarı Final karşılaşmasında Erzurum Aziziye Şengel Atlı Spor Kulübü ile Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu geçen müsabakada, Erzurum ekibi üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Müsabaka boyunca sporcuların centilmence mücadelesi ve seyircilerin coşkulu desteği dikkat çekti.

Bu sonuçla Erzurum Şengel Atlı Spor Cirit Kulübü, Mavi Grup finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Cirit tutkunlarının büyük ilgiyle takip ettiği yarı final, hem Erzurum'da hem de cirit camiasında büyük heyecan yaşattı. - ERZURUM