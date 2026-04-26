Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Galatasaray'ın galibiyeti kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın galibiyeti Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kutlandı.

Erzurum'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak 3-0'lık galibiyetin sevincini yaşadı.

Cumhuriyet Caddesi Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Ardahan

Ardahan'da da araçlarıyla konvoy oluşturan Galatasaraylı taraftarlar, galibiyetin sevincini yaşadı.

Ellerinde bayraklarla bir araya gelen taraftarlar, başta Kongre Caddesi olmak üzere Merkez Camisi bölgesinde tur attı.?

Kars

Kars'ta da sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti kutladı.

Taraftarlar, kent merkezinde tezahüratlar eşliğinde konvoy oluşturdu.

Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yaktı. Konvoya katılan taraftarlar ise bayraklarla şehir turu attı.