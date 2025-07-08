Erzurum'a Uluslararası Standartlarda Buz Pisti Minderleri Ulaştı

Erzurum'a Uluslararası Standartlarda Buz Pisti Minderleri Ulaştı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Erzurum Palandöken'deki 500'lük buz pisti için Hollanda'dan uluslararası standartlara uygun minderleri temin etti. Yeni minderler, milli sporcuların yetişmesi ve uluslararası yarışlar için hizmete sunulacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken deki buz pisti için Hollanda'dan alınan uluslararası standartlara uygun minderler Erzurum'a ulaştı.

Kış sporlarında her zaman öncü olan Erzurum'da olimpiyatlara en yakın dalı Short Track branşı için 2 binlik buz pistinden sonra ikinci pist olarak 500'lük buz pistine de uluslararası minderler alınmasına karar verildi. 500'lük buz pisti için Spor Bakanlığı, Buz Pateni Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Palandöken beş yüzlük buz pistinin de eskisi gibi milli sporcuların yetişmesinde ve uluslararası yarışlar yapılabilmesi amacıyla öncesinde bakım ve onarıma alınacak olan buz pisti için Hollanda'dan sipariş verilen Avrupa ve dünya standartlarına uygun minderler Erzurum'a gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde geçici olarak depoya alınan minderler bakım ve onarımın tamamlanması ile hizmete sunulacak.

Short Track branşında bugüne kadar birçok organizasyonda başarı elde edelirken ikinci pist ile başarıların daha da artacağını belirten Short Track kulüpleri yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığına İl Müdürlüğüne ve Buz Pateni Federasyonuna katkı ve hizmetleri için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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