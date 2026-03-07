2028 Avrupa Üniversite Kış Oyunları'na aday Erzurum'da iş birliği protokolü

2028 EUSA Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık süreci kapsamında kurumlar arası iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen programda, organizasyonun adaylık sürecine ilişkin iş birliği, görev paylaşımı ve koordinasyonu kapsayan iyi niyet protokolü taraflarca imza altına alındı.

Protokole, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal imza attı.

Protokolle 2028 EUSA Avrupa Üniversite Kış Oyunları'nın Erzurum'da düzenlenmesine yönelik adaylık sürecinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve organizasyon hazırlıklarının ortak çalışma anlayışıyla yürütülmesi hedefleniyor.

İmza töreninde, kış sporları altyapısı, üniversiteleri ve daha önce ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlarla önemli bir potansiyele sahip olan Erzurum'un söz konusu organizasyonu gerçekleştirebilecek kapasitede olduğu vurgulandı.