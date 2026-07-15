Erzincanlı yüzücüler ANALİG bölge müsabakalarından 12 madalyayla döndü

Erzincanlı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Bölge Müsabakalarında kazandıkları madalyalarla önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programı kapsamında 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda Erzincan'ı temsil eden sporcular, bireysel ve takım kategorilerinde toplam 12 madalya kazandı.

Müsabakalarda Umar Karasu, 50 metre sırtüstünde birincilik, 50 metre kelebek ve 50 metre serbestte ikincilik elde etti.

Burak Koç ise 200 metre sırtüstünde bölge birincisi olurken, 100 metre sırtüstünde ikincilik, 200 metre kurbağalamada üçüncülük derecesi elde etti.

Zehra Betül Yalçın, 200 metre karışıkta ikinci, Muhammed Emir Mutlu 200 metre serbestte üçüncü oldu.

Elif Erva Aytaç da 50 metre ve 100 metre kurbağalama kategorilerinde üçüncülük elde ederek iki bronz madalya kazandı.

Erzincan Erkek Bayrak Takımı da 4x50 metre karışık bayrak ve 4x50 metre serbest bayrak yarışlarında bölge üçüncüsü olarak iki bronz madalya elde etti.

Başarılı sonuçların ardından Erzincanlı sporcular, ANALİG Yüzme Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı