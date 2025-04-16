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Erzincanlı Sporcular U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Başarı Elde Etti

Erzincanlı Sporcular U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Başarı Elde Etti
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Çorum'da düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında Türkiye 2'ncisi oldu. Elmira Yasin, 'En Centilmen Sporcu' seçildi.

Çorum'da düzenlenen U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı. Takım sıralamasında da Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübü sporcuları hem bireysel hem de takım sıralamasında başarı sergiledi.

Toplamda 5 madalya kazanan Erzincanlı sporcular, 104 puanla takım sıralamasında da Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Madalya kazanan sporcular:

76 kg - Elmira Yasin: Türkiye şampiyonu

57 kg - Özlem Gürsoy: Türkiye ikincisi

68 kg - Ayşe Erkan: Türkiye ikincisi

59 kg - Safiye Yasin: Türkiye üçüncüsü

59 kg - Songül Aydemir: Türkiye üçüncüsü

Dereceye giren diğer sporcular:

55 kg - Aysel Niyaz: 5.'lik

62 kg - Diyana Mustafa: 5.'lik

72 kg - Albina İlyaz: 5.'lik

Centilmenlik ödülü de Erzincan'a geldi.

Sporculuğuyla örnek olan Elmira Yasin, hem 76 kiloda altın madalya kazandı hem de şampiyonanın "En Centilmen Sporcusu" seçildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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