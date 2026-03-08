Haberler

Erzincanlı yıldız güreşçilerden Rize'de üç şampiyonluk

Güncelleme:
Rize'de gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Müsabakalarında Erzincanlı sporcular, farklı kilolarda aldıkları derecelerle dikkat çekti. Şampiyon olan sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı.

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Bölge Finalleri'ne 25 ilden yaklaşık 370 sporcu katıldı. Organizasyonda genç güreşçiler minderde kıyasıya mücadele etti.

Grekoromen stil kategorisinde mücadele eden Erzincanlı sporculardan Anzor Yasin 38 kiloda, Resul Karakış 44 kiloda ve Ulubey Sarıçiçek ise 62 kiloda rakiplerini geride bırakarak kendi sıkletlerinde birinci oldu.

Turnuvada elde edilen başarıyla Erzincanlı güreşçiler takdir topladı.

Bölge finallerinde şampiyon olan sporcular, 2-5 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı. - ERZİNCAN

