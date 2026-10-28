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Erzincanlı milli badmintoncular Yunanistan'da karışık çiftlerde şampiyon oldu

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Erzincanlı milli badmintoncular Yunanistan'da karışık çiftlerde şampiyon oldu
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Pyrgos'ta düzenlenen COMEBA II Mediterranean Championships 2026'da Erzincanlı milli badmintoncular şampiyonluklar kazandı. Karışık çiftlerde Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen şampiyon olurken, bu başarı kentte sevinçle karşılandı.

Yunanistan'ın Pyrgos kentinde düzenlenen COMEBA II Mediterranean Championships 2026 turnuvasında mücadele eden Erzincanlı milli badmintoncular, elde ettikleri şampiyonluklarla Türkiye'ye ve Erzincan'a gurur yaşattı.

Uluslararası organizasyonda ay-yıldızlı formayla mücadele eden Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen, karışık çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Gökay Göl ayrıca çift erkekler kategorisinde de bölge şampiyonluğu elde etti.

Erzincanlı sporcuların uluslararası arenada kazandığı başarılar kentte sevinçle karşılanırken, sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenörler de tebrik edildi.

Milli sporcuların Türkiye'yi ve Erzincan'ı en iyi şekilde temsil ettiği belirtilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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