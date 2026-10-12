Erzincanlı badmintonculardan uluslararası turnuvada 4 madalya

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İstanbul'da düzenlenen NAVEK Türkiye International Challenge 2026 Badminton Turnuvası'nda Erzincanlı milli sporcular 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

7-11 Ekim tarihlerinde 32 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Türk milli takımı toplam 6 madalya elde etti. Madalyaların 4'ünün Erzincanlı sporcular tarafından kazanıldığı bildirildi.

Çift kadınlar kategorisinde Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalya kazanırken, Yasemen Bektaş da aynı kategoride gümüş madalyanın sahibi oldu. Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Emre Sönmez ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı