Erzincanlı badmintoncular Türkiye üçüncüsü oldu

Eskişehir'de düzenlenen U17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil eden Kağan Erçetin ve Hazal Bengisu Keskin çifti, karışık çiftler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 118 çiftin mücadele ettiği karışık çiftler kategorisinde başarı elde eden sporcular, bu dereceleriyle milli takıma girme hakkı kazandı.

Erzincanlı sporcuların elde ettiği başarı kentte sevinçle karşılanırken, sporcular ve antrenörleri tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
