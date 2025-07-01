Erzincanlı Badmintoncular İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı

Erzincanlı Badmintoncular İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı
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A Milli Takım'da yer alan Erzincanlı badmintoncular, İtalya'da düzenlenen 'Yonex Italian Open' turnuvasında 2 gümüş madalya kazanarak olimpiyatlar için puan elde ettiler.

Erzincanlı milli badmintoncular, İtalya'da düzenlenen "Yonex Italian Open" turnuvasından 2 gümüş madalya ile döndü. Sporcular, bu sonuçlarla olimpiyatlar için de puanlar kazandı.

A Milli Takım'da yer alan Erzincanlı sporcular, İtalya'da katıldıkları "Yonex Italian Open" turnuvasında kürsüye çıkarak başarıya imza attı. Milliler, İtalya'dan 2 gümüş madalya ile dönüyor.

Uluslararası "Yonex Italian Open" turnuvası, 25-29 Haziran 2025 tarihleri arasında İtalya'nın Bolzano şehrinde düzenlendi. Dünyanın her kıtasından sporcuların katıldığı organizasyonda 43 farklı ülke şampiyonluk için mücadele etti. Milli sporcular, turnuvada oynanan 5 branşın 2'sinde finale yükselerek Türkiye'ye gurur yaşattı. Karışık Çiftler kategorisinde mücadele eden Emre Sönmez ve Yasemen Bektaş ikilisi, final oynayarak gümüş madalya kazanan ilk sporcular oldu. Bir diğer gümüş madalya ise Çift Kadınlar kategorisinden geldi. Bu kategoride Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti de kürsünün ikinci basamağına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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