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Erzincan Valisi Aydoğdu, Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları kabul etti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası kapsamında Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye ve Balkan Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları valilikte kabul etti. Aydoğdu, 'Değer Erzincan' projesi kapsamında gençleri spora teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye ve Balkan Şampiyonası müsabakalarında dereceye giren sporcuları kabul etti.

Valilikte gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ile Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Emin Turan da yer aldı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada Erzincan'ın yetenekli gençleri ve spor altyapısıyla başarılarını artırdığını belirtti.

Sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Erzincan'ı ve Türkiye'yi temsil etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydoğdu, "Değer Erzincan" projesi kapsamında gençleri spora teşvik etmeyi, bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemeyi ve kentin değerlerini sporun birleştirici gücüyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Aydoğdu, sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörlere ve ilgililere teşekkür ederek dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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