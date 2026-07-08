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ANALİG'de grup birincisi olan Erzincan şampiyonaya katılacak

ANALİG'de grup birincisi olan Erzincan şampiyonaya katılacak
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Erzincan'ı temsil eden ANALİG Kız Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen yarı final müsabakalarını grup birincisi olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Erzincan'ı temsil eden ANALİG Kız Futbol Takımı, Tokat'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Yarı Final Müsabakalarını grup birincisi olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

3-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında başarılı bir performans ortaya koyan Erzincan ekibi, oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği mücadeleci oyun, takım disiplini ve azmiyle grubunu lider tamamladı.

Elde ettiği sonuçla Türkiye Şampiyonası bileti alan Erzincan Kız Futbol Takımı, finallerde Erzincan'ı temsil edecek.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, başarıda emeği bulunan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Türkiye Şampiyonası'nda takıma başarı dileklerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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