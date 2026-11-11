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Erzincan kadın voleybol takımı Erzurum Valiliği'ne 3-0 yenilerek bölge ikincisi oldu

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Erzincan kadın voleybol takımı Erzurum Valiliği'ne 3-0 yenilerek bölge ikincisi oldu
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GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamındaki İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan kadın voleybol takımı, Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 yenildi. Erzurum şampiyon olup İzmir'deki Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı; Erzincan bölge ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzincan'ı temsil eden kadın voleybol takımı, final müsabakasında Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı'na 3-0 mağlup oldu.

Erzurum'da gerçekleştirilen karşılaşmada rakibi karşısında istediği sonucu alamayan Erzincan temsilcisi, bölge finallerini ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı şampiyonluğa ulaşarak İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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