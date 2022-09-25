Erzincan haberleri! Dumanlı Dağ Bisikleti Yarışları, Erzincan'da yapıldı Spor Haberleri Erzincan haberleri: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Tabiat Parkı'nda Dağ Bisikleti Yarışları gerçekleşti. Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü. Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle: Elit erkekler: 1- İbrahim Gülmez (Kahramanmaraş) 2- Cesur Atak (Haliç) 3- Alper Engin (Erzincan) Kadınlar: 1- Nehir Beyazpınar (Sinop) 2- Selcan Bahar Karabal (Ankara) 3- Ebrar Kangal (Kahramanmaraş) Master 35 erkekler : 1- Mehmet Can Balcı (Haliç) 2- Levent İpek (Erzincan) Master 45 erkekler: 1 - Mehmet Bozdemir (Kocaeli) 2- Murat Karaca (Sinop) 3- Ahmet Adem Oğuz (Adıyaman) 23 yaş altı erkekler 1- Abdurrahim İnal (Birissa Spor Kulübü) 2 - Fuat Yıldız (Sinop ) 3 -Yiğit Efe Gürol (Sinop) Genç erkekler: 1- Arda Topal (Birissa Spor Kulübü) 2- Ayberk Güngör (Çaykur Rize Spor Kulübü) 3- Malik Berat Karadeniz (Birissa Spor Kulübü) Yıldız A erkekler: 1- Nafiz Ege Karagül (Sinop) 2- Samet Baştatar (Kahramanmaraş) 3- Abudullah Ünal (Torku Şeker Kulübü) Yıldız B erkekler: 1 - Harun Kahveci (Kahramanmaraş) 2 -Mehmet Emin Cansarı (Kahramanmaraş) 3 - Arda Aytekin (Kahramanmaraş) - ERZİNCAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adıyaman Erzincan Ankara Haliç Spor Haberler

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