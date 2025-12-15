Haberler

Erzincan Gençler Gücü, Siverek Kadınspor'a farklı mağlup oldu

Türkiye 2. Bayanlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Erzincan Gençler Gücü, Siverek Kadınspor ile oynadığı maçta 10-0'lık sonuçla mağlup oldu. Siverek, bu galibiyetle ligdeki liderliğini sürdürdü.

Türkiye 2. Bayanlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Erzincan Gençler Gücü, evinde karşılaştığı Siverek Kadınspor'a 10-0 mağlup olarak henüz puanla tanışamadı.

Erzincan Gençler Gücü, Siverek Kadınspor ile oynadığı karşılaşmadan 10-0 mağlup ayrıldı. Maçın başlarında öne geçen Siverek Kadın futbol takımı, ilerleyen dakikalarında atak oyununu sürdürdü. Batu Aren Baturay (3), Hayrunnisa Turan (2), Dilara Erkan ve Rabia Yılmaz'ın golleriyle karşılaşmanın ilk yarısını 7-0 önde tamamlayan Siverek takımı ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirdi.

Erzincan Gençler Gücü karşısında Şevin Yaruk ve Zeynep Naz Abbasoğlu'yla 2 gol daha bulan Siverek takımı skoru 9-0 yaptı.

Kendisinin ikinci, takımının 10'uncu golü atarak gol perdesini kapatan isim ise Rabia Yılmaz oldu.

Siverek Kadın Futbol takımı 10-0'lık skorla bu sezonun en farklı galibiyetini elde ederek puanını 13'e çıkararak liderliğini devam ettirdi. Erzincan Gençler Gücü, ligde henüz puanla tanışamadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
