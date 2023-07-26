Erzincan'da Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası Sona Erdi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde düzenlenen yaz Kuran kursları futbol turnuvası sona erdi. Çayırlı İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler için futbol turnuvası yapıldı. Düzenlenen futbol turnuvasında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Kurs hocaları kazananın dostluk olduğunu, sporun her alanda yaşatılması gerektiğini belirtti. Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır ve Çayırlı İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından ise başarılı sonuç elde eden kurs öğrencilerine hediyeleri takdim edildi. Düzenlenen kupa törenine Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Çayırlı İlçe İmamlarından Hakkı Besler, kurs hocaları ve öğrenciler katıldı. - ERZİNCAN