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Erzincan'da U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Başladı

Erzincan'da U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Başladı
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Erzincan'da düzenlenen U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla Yaşar Erkan Spor Salonu'nda başladı. Müsabakalar sonrası başarılı olan güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Erzincan'da U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U15 Türkiye Güreş Grup Müsabakaları, Yaşar Erkan Spor Salonunda başladı.

Müsabakalar öncesi açılış seremonisi yapıldı. Turnuva sonunda her sıklette ilk 10 dereceye girmeyi başaran güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek bir ilde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecekler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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