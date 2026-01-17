Haberler

Snowboard'un yıldızları Ergan Dağı'nda buluştu

Avrupa'nın en başarılı snowboard sporcuları, Snowboard Cross Avrupa Kupası için Erzincan Ergan Dağı'nda buluştu. Yarışlar, 20'den fazla Avrupa ülkesinden 100'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın en başarılı snowboard sporcuları, Snowboard Cross Avrupa Kupası için Erzincan Ergan Dağı'nda buluştu.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Organizasyon öncesinde Avrupa'nın önde gelen sporcuları, 800 metrelik parkurda antrenman yaptı. Erzincan Valiliği himayesinde, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) öncülüğünde ve sponsorların destekleriyle düzenlenen organizasyonda, yarışlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen milli sporcular, zorlu parkurda hazırlıklarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Kayak Merkezi'nde son yıllarda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Uluslararası Kayak Federasyonu yetkililerinin pistleri ve tesisleri yerinde incelediğini söyledi. Canpolat, "Bugün bu önemli organizasyonun antrenmanlarını gerçekleştiriyoruz. 20'den fazla Avrupa ülkesinden 100'ün üzerinde sporcunun katılacağı büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu yarışları tamamlayacağız," dedi.

Ergan Kayak Merkezi'nin her geçen gün uluslararası alanda daha fazla tanındığını vurgulayan Canpolat, merkezin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya çapında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

