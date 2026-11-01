Erzincan'da SEM Performans Ligi güreş elemesi minderde sürüyor

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Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları Erzincan'da devam ediyor.

Müsabakalarda sporcular, bir üst aşamaya yükselmek için minderde mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında sporcuların performanslarını sergilediği müsabakaların tüm heyecanıyla sürdüğü belirtilerek, yarışmalara katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı