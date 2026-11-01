Erzincan'da SEM Performans Ligi güreş elemesi minderde sürüyor

Erzincan'da SEM Performans Ligi güreş elemesi minderde sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları Erzincan'da devam ediyor. Sporcular bir üst aşamaya yükselmek için minderde mücadele ederken organizasyonda sporculara ve antrenörlere başarı dilendi.
Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları Erzincan'da devam ediyor.
Müsabakalarda sporcular, bir üst aşamaya yükselmek için minderde mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında sporcuların performanslarını sergilediği müsabakaların tüm heyecanıyla sürdüğü belirtilerek, yarışmalara katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı