Erzincan'da Özel Çocuklar Yamaç Paraşütü Heyecanı Yaşadı

Erzincan'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel çocuklara yamaç paraşütü eğitimi verildi. Özel çocuklar, yamaç paraşütü uçuş alanında yer eğitimi aldıktan sonra bir öğrenci yaklaşık 400 metre yükseklikte uçuş gerçekleştirdi. Etkinlikten dolayı özel çocuklar çok mutlu olduklarını ifade etti.

Erzincan'da özel çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının Mutlu Çarşamba projesi çerçevesinde yamaç paraşütü heyecanı yaşayarak doyasıya eğlendi.

Türk Hava Kurumu Erzincan Eğitim Merkezi ve Erzincan Sportif Havacılık Kulübü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının hayata geçirdiği "Mutlu Çarşamba" projesi kapsamında Erzincan Milli İrade Özel Eğitim Uygulama okulunda eğitim gören özel öğrencilere yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Milli İrade Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören özel çocuklar, Ekşisu mesire alanında bulunan yamaç paraşütü uçuş alanında yamaç paraşütü hakkında bilgiler alarak yer eğitimini aldılar. Yer eğitiminde paraşüt ekipmanlarını giyen özel çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Daha sonra özel çocuklardan biri ailesinin de izni ile yamaç paraşütü sporcusu Emre Aktepe ile birlikte yaklaşık 400 metre yükseklikteki tepeden havalanarak gökyüzünde dakika uçuş gerçekleştirdi. Arkadaşları tarafından alkışlar eşliğinde inen özel çocuk, yapılan uçuştan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türk Hava Kurumu Eğitmeni Selin Altun, yapılan etkinlik hakkında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel çocuklarımıza uçuşlar yaptırdık ve paraşüt ile tanışmalarını sağladık. Onlarda çok mutlu oldu bizde çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Kayak Antrenörü Canser Atila ise, "Gençlik Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu Mutlu Çarşamba projesi kapsamında özel çocuklarımızı etkinliğe getirdik. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bu hafta ki etkinliğimiz yamaç paraşütüydü. Özel çocuklarımızdan birisi uçtu. Diğerleri de yer eğitimi aldı. Hepsi çok heyecanlandı, çok mutlu oldular" dedi. - ERZİNCAN