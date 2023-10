Erzincan'da 'ölüm kavşağı'nda drone ile trafik denetimi yapıldı

Erzincan'da daha önceden meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sürücüler tarafından 'ölüm kavşağı' olarak anılan Organize Sanayi kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarını önlemek, güvenli seyahat olgusu oluşturabilmek, can ve mal kaybını en aza indirmek için denetim ve uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Trafik ekipleri, kırmızı ışık ihlalinin önüne geçmek maksadıyla kentte farklı noktalarında bulunan trafik ışıklarında, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ile beraber drone destekli trafik denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, son olarak önceden birçok ölümlü ve yaralamalı kazaların olması sebebiyle sürücüler tarafından 'ölüm kavşağı' olarak anılan Organize Sanayi kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yaptı. Denetimde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlemler uygulanırken kentin farklı noktalarında denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, sürücülerin hem kendi can sağlıkları hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliği açısından trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu. - ERZİNCAN