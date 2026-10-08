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Erzincan'da kamu kurumları takımları voleybol il birinciliğinde mücadeleye başladı

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Erzincan'da kamu kurumları takımları voleybol il birinciliğinde mücadeleye başladı
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Erzincan'da Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatıldı. Kamu kurumları takımları derece için mücadele ederken organizasyonun çalışanları spora teşvik etmesi ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmesi amaçlanıyor.

Erzincan'da Kamu Spor Oyunları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen organizasyonda, kamu kurumlarının takımları mücadele ediyor.

Kurumlar arası dayanışmanın ve sportif rekabetin bir araya geldiği müsabakalarda takımlar dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Organizasyonun, kurum çalışanlarının spora teşvik edilmesi ve kurumlar arası sosyal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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