Erzincan'da kadın milli güreşçiler Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Erzincan'da milli takımın genç kadın güreşçileri Elmira Yasin ve Özlem Gürsoy, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki derecelerinin ardından gözlerini Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na çevirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübünün milli güreşçileri, olimpiyat hedefi doğrultusunda Üzümlü ilçesindeki antrenman salonunda ve ilçenin zorlu arazi şartlarında yoğun bir hazırlık programından geçiyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan antrenmanlarda milli sporcular, kimi zaman dağ ve tepelerde koşarak dayanıklılıklarını artırıyor, kimi zaman da salonda kuvvet ve teknik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan milli takım antrenörü Habip Halepli yönetimindeki sporcular, sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yapıyor.

"Emeğimizin karşılığını alıyoruz"

Ahıska Türkü milli güreşçi Elmira Yasin (20), AA muhabirine, güreşe 2018 yılında milli sporcu Elvira Süleyman Kamaloğlu'nun teşvikiyle başladığını ve Türkiye'yi 76 kiloda temsil ettiğini söyledi.

Severek yaptığı güreşi herkese tavsiye eden Elmira, şunları kaydetti:

"Çalışma süreçlerimiz çok yoğun ve zor geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Sabah yürüyüşlerimiz oluyor. Sabah antrenmanlarımız kuvvet, akşam idmanlarımız ise teknik üzerine oluyor. Hazırlık dönemi çok yoğun geçiyor ama o madalyayı aldığımızda, İstiklal Marşı'mızı okuttuğumuzda, ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizde bu bütün acılara, yorgunluklara değiyor. Emeğimizin karşılığını alıyoruz."

Elmira Yasin, farklı yaş gruplarında elde ettiği şampiyonluklardan bahsederek, "Asıl hedefim Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak. Aynı zamanda Türk kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını kazanan, birçok Avrupa şampiyonluğu, birçok dünya şampiyonluğu olan Yasemin Adar Yiğit'in izinden gidiyorum. Onu örnek alıyorum. Onun bıraktığı bayrağı devralıp onun gibi başarılı olmak istiyorum. Onun gibi ülkemizi temsil etmek istiyorum. Bu kiloda önceden o vardı. Ben artık onun kilosunu devraldım. Ondan devraldığım başarıları daha üst seviyelere taşıyacağım." diye konuştu.

"Asıl hedefim Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek"

Milli güreşçi Özlem Gürsoy (18) ise babasının teşvikiyle güreşe başladığını belirterek, "7 yıldır bu sporu yapıyorum. Türkiye şampiyonluğum ve Avrupa ikinciliğim var." dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesinde antrenörlük eğitimi bölümünde okuyan Özlem, "Burada her gün sabah akşam olmak üzere çift antrenman yapıyoruz. Sabahları genelde koşu antrenmanımız oluyor. Akşam teknik ve kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Önümdeki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Bayrağımızı göndere çektirmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Asıl hedefim Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda ülkemize bir altın madalya getirmek istiyoruz"

Milli takım antrenörü Habip Halepli de sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat hedefleri doğrultusunda çalıştırdıklarını anlattı.

Elmira ve Özlem'in Avrupa ve dünya şampiyonlarında Türkiye'yi temsil edip madalya kazandığını aktaran Halepli, "Olimpiyatlarda ülkemize bir altın madalya getirmek istiyoruz. Kadın güreşinde ilk madalyamızı Yasemin Adar Yiğit almıştı. Kadın güreşinin önünü açmıştı gerçekten. O da Buse Tosun Çavuşoğlu da ama şu an gelen yeni nesil inşallah onların bırakmış olduğu mirası yukarı taşıyacaktır." diye konuştu.

Halepli, sporcuları sabah erken saatlerde evlerinden alarak günün programına göre dağ ve tepelerde koşu yaptıklarını, çalışmalarını sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla sürdürdüklerini anlattı.

Sporcuların başarılarından bahseden Halepli, şunları kaydetti:

"Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Sabah akşam çift antrenman, sabah akşam ellerinde ağırlıklar, çalışmalar, bir antrenmanda üç tişört değiştiriyorlar. Yani kolay değil. Dışarıdaki diğer arkadaşları gibi gezip eğlenemiyorlar. Buradaki en önemli şey, disipline edilmeleri. Tamamen o spor ahlakını alarak, spor disiplinini alarak ileriye doğru kendilerini profesyonel bir şekilde taşımaları gerekiyor. Bu sporcular, kadın güreşinde öne çıkanlar. Özlem de Elmira ile aynı dönemde başladı, yıldızlarda Avrupa ikincisi oldu. Birçok Türkiye şampiyonluğu var. Hatta Slovakya'daki Dünya Şampiyonası'nda 59 kiloda ülkemizi temsil etti. Elmira ve Özlem, çalışmalarına burada devam ediyor."

Kaynak: AA