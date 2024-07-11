Erzincan'da Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından yüzme kursu açıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yüzme kursu açıldı.

Ekim ayına kadar sürecek olan yüzme kursuna 6- 12 yaş arası çocuklar dahil edildi. Kursun pazartesi, salı, Çarşamba ve perşembe günleri 13.00-15.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi. - ERZİNCAN