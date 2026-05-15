Erzincan'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Erzincan'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı.

Erzincan Valiliği koordinesinde hazırlanan program kapsamında kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı.

Programın ilk gününde gençlik merkezi üyeleri tarafından okul ziyaretleri ve gençlik merkezi tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında çeşitli branşlarda spor turnuvaları da start aldı. Organizasyonlara Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Köpür, antrenörler, okul spor eğitmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Hafta boyunca floor curling, masa tenisi, satranç, 3x3 basketbol, futsal ve dart turnuvalarının yanı sıra akıl ve zeka oyunları müsabakaları düzenlenecek.

Program kapsamında 18 Mayıs'ta Esentepe Ormanlık Alanı'nda çevre temizliği etkinliği ve atletizm seçmeleri yapılacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise resmi törenlerin yanı sıra halk oyunları gösterileri, mehteran ve bando konserleri, gençlik yürüyüşü, fener alayı ve açık hava sineması etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Kutlama programı, 21 Mayıs'ta düzenlenecek oryantiring turnuvası ve gençlik konseriyle sona erecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı