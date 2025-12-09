Haberler

Erzincan'da cirit gösterisine davet

Erzincan'da cirit gösterisine davet
Güncelleme:
Erzincan'da geleneksel cirit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen cirit gösterisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü Fatih Mahallesi Cirit Sahası'nda gerçekleşecek. Gösteride Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşılaşacak.

Erzincan'da geleneksel cirit kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen cirit gösterisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü cirit severlerle buluşuyor.

Etkinlik bilgileri:

Yer: Fatih Mahallesi Cirit Sahası

Tarih: 14/12/2025 - Pazar

Saat: 13: 00

Gösteride Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşı karşıya gelecek. - ERZİNCAN

title