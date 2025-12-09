Erzincan'da cirit gösterisine davet
Erzincan'da geleneksel cirit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen cirit gösterisi, 14 Aralık 2025 Pazar günü Fatih Mahallesi Cirit Sahası'nda gerçekleşecek. Gösteride Erzincan Veteranlar ile Erzincan Gençler karşılaşacak.
Etkinlik bilgileri:
Yer: Fatih Mahallesi Cirit Sahası
Tarih: 14/12/2025 - Pazar
Saat: 13: 00
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor