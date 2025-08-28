Erzincan'da Dağ Kayağı Milli Takım Yaz Kampı Devam Ediyor

Türkiye Dağcılık Federasyonu, 25 Ağustos-8 Eylül 2025 tarihleri arasında Erzincan'ın Konakbaşı köyünde Dağ Kayağı Milli Takım Yaz Kampı düzenliyor. Antrenör Yılmaz Ünal, bölgenin yüksek irtifa dağcılığı için önemli bir lokasyon olduğunu belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun 25 Ağustos-8 Eylül 2025 tarihleri arasındaki Dağ Kayağı Milli Takım Yaz Kampı, Erzincan'ın Konakbaşı köyünde sürüyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takım antrenörü Yılmaz Ünal, kamp ile ilgili şöyle konuştu:

"Erzincan 3000 metrenin üzerinde 100'ün üzerinde zirvelerin olması sadece ülkemizde değil dünyada az örneği olan bir konumdadır. Öyle ki zirvelerin merkeze yakın olması oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle Erzincan yükseklik itibari ile yüksek irtifa dağcılık ve dağ kayağı kamplarının yapılabileceği önemli illerden biridir. Dağcılık Federasyonu olarak bilindiği gibi Erzincan Ergan Dağı'n da EDKİK organizasyonu olarak 2013 ve 2016 yılında Ergan Dağında Uluslararası Dağ Kayağı Yarışması yapılmış nihayetinde ise 2017 yılında Dünya Dağ Kayağı Kupası yarışması yapılarak Ergan Dağı taçlandırılmıştır.

Erzincan merkez köylerinden Konakbaşı köyünün yükseklik itibarı ile Munzurların en yüksek zirvesi Akbaba'ya yakınlığı eğim bakımından dağ koşuları ve maratonun bu yöreden başlanabileceği bakımından oldukça önemlidir. Tabii önemli olan bu yörede bulunan yerel idarecilerin halkın bu tür organizasyonlara bakış açısıdır. Bunun en güzel örneklerinden biri Konakbaşı köyü muhtarı Uğur Önateş sporcuları köyüne davet ederek çeşitli ikramlarda bulunması, antrenman sonrası içilen ayranlar, meşhur maden sularımız ikramı yanı sıra dalından sporcularımızın şeftali yemeleri ülkemizin birçok ilinden gelen sporcularımız için oldukça memnuniyetle karşılanmıştır." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
